Петима ранени при нападение срещу израелски военни на Западния бряг

Петима души са пострадали при въоръжено нападение в района на Хеврон на Западния бряг, съобщиха Израелските сили за отбрана (IDF), цитирани от The Jerusalem Post.

Двама от ранените са в критично състояние, един е със средно тежки наранявания, а други двама са леко пострадали.

Според израелската армия двамата нападатели са били убити. Силите за сигурност продължават проверките за евентуални съучастници. Медицинските екипи на израелската служба за спешна помощ „Маген Давид Адом“ са оказали помощ на пострадалите и са транспортирали ранените до болници.

Началникът на генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир заяви, че бързата реакция на военнослужещите е предотвратила по-тежки последици. По думите му в превозното средство, използвано от нападателите, са открити значителни количества боеприпаси, за които се предполага, че са били предназначени за по-мащабна атака.

След нападението израелските сили са ограничили движението в Хеврон и няколко околни населени места. Магистрала 35 също е била затворена в двете посоки.

Евакуацията на ранените протича под обстрел

Според публикации в израелските медии престрелката е продължила повече от 20 минути. Във видеозаписи от мястото се чуват предупреждения, че стрелбата продължава и евакуацията на пострадалите все още е затруднена.

Няколко души са потърсили прикритие в бронирана линейка в близост до мястото на нападението. Медицинските екипи са организирали извеждането на ранените, като на част от тях е оказана спешна помощ още на място.

Парамедик от „Маген Давид Адом“ разказва, че екипът му е приел млад мъж с огнестрелни рани, който бил в безсъзнание и в изключително тежко състояние. Друг тежко ранен е получил медицинска помощ от екип на израелската армия.

Израелската медия Walla съобщава, че нападението вероятно е било насочено срещу подразделение от резервисти. Сред разглежданите от разследващите версии е тази, че нападателите са използвали метеорологичните условия, за да се приближат незабелязано до контролно-пропускателен пункт, след което са открили огън и са се опитали да избягат.

Нетаняху отменя партийни събития, Бен-Гвир настоява за разпускане на Палестинската администрация

След нападението израелският премиер Бенямин Нетаняху отмени планирани събития на управляващата партия „Ликуд“.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир призова за разпускане на Палестинската администрация. Той определи нападението като предупреждение за необходимостта от по-строги действия срещу терористичните структури в района.

Бен-Гвир посети мястото на инцидента и се обяви против премахването на пътните блокади и ограниченията, въведени от израелските сили. Според него те трябва да останат в сила, докато продължава заплахата от нападения.

Лидерът на партия „Яшар“ Гади Айзенкот също коментира случая в социалната мрежа X. Той пожела бързо възстановяване на ранените и похвали действията на израелските военнослужещи.

Разследването продължава, като израелските власти проверяват дали в подготовката на нападението са участвали и други лица.