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Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система

Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система
Снимка: БТА

Над 20 хил. потребители са посетили обновения онлайн регистър на обектите с обществено предназначение, а платформата вече включва и Регистъра на биоцидите с 3768 записа

Над 7600 проверки са отчетени в обновената електронна Система за национален здравен контрол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Най-много са проверките за спазване на здравните изисквания – 6900. Други 370 са извършени по конкретен повод, 280 са свързани с регистрацията на обекти, а 110 са насочени към определени теми.

От миналата седмица в системата е интегриран и Регистърът на биоцидите, който съдържа 3768 записа. Така здравните инспектори могат да проверяват информацията за тези продукти и да въвеждат резултатите от контролната си дейност директно в платформата, без да използват отделни регистри, уточняват от министерството.

Междувременно обновеният онлайн Регистър на обектите с обществено предназначение е посетен от над 20 000 потребители. Той предлага променен и по-удобен интерфейс за търсене, а данните в него се актуализират автоматично на всеки два часа.

Надграждането на платформата продължава с участието на регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването и "Информационно обслужване". На ежеседмични срещи се обсъждат възможностите за развитие на системата и предложения за подобряване на работата на здравните инспектори.

Обновената система обхваща дейността на над 1800 инспектори във всички 28 области на страната. В нея се поддържа информация за повече от 200 000 обекта с обществено предназначение, разпределени в над 700 групи, както и за 39 000 лечебни заведения.

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