Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома
Капитанът на Левски похвали тактическата дисциплина на отбора при победата в Пилзен.
Капитанът на Левски Кристиан Димитров остана доволен от представянето на тима при успеха с 2:1 над Виктория Пилзен в третия кръг на основната фаза на Лига Европа.
Централният защитник подчерта добрата предварителна подготовка и изпълнението на указанията на треньорския щаб.
„Изиграхме много добър тактически мач и следвахме инструкциите на треньорското ръководство. Бяхме се подготвили добре“, заяви Димитров.
Капитанът определи заключителните 15 минути като най-трудния период за „сините“, след като домакините хвърлиха всички сили в атака.
„Последните 15 минути бяха много тежки за нас, защото те пуснаха всичко в нападение. Това бяха най-трудните моменти, но успяхме да удържим“, добави защитникът.
Димитров благодари и на многобройните привърженици на Левски, които подкрепяха отбора от трибуните в Чехия.
„Феновете бяха невероятни. Чувствахме се като у дома“, завърши капитанът.