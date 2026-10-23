Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

Капитанът на Левски Кристиан Димитров остана доволен от представянето на тима при успеха с 2:1 над Виктория Пилзен в третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Централният защитник подчерта добрата предварителна подготовка и изпълнението на указанията на треньорския щаб.

„Изиграхме много добър тактически мач и следвахме инструкциите на треньорското ръководство. Бяхме се подготвили добре“, заяви Димитров.

Капитанът определи заключителните 15 минути като най-трудния период за „сините“, след като домакините хвърлиха всички сили в атака.

„Последните 15 минути бяха много тежки за нас, защото те пуснаха всичко в нападение. Това бяха най-трудните моменти, но успяхме да удържим“, добави защитникът.

Димитров благодари и на многобройните привърженици на Левски, които подкрепяха отбора от трибуните в Чехия.

„Феновете бяха невероятни. Чувствахме се като у дома“, завърши капитанът.