Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома
БТА

Капитанът на Левски похвали тактическата дисциплина на отбора при победата в Пилзен.

Капитанът на Левски Кристиан Димитров остана доволен от представянето на тима при успеха с 2:1 над Виктория Пилзен в третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Централният защитник подчерта добрата предварителна подготовка и изпълнението на указанията на треньорския щаб.

„Изиграхме много добър тактически мач и следвахме инструкциите на треньорското ръководство. Бяхме се подготвили добре“, заяви Димитров.

Капитанът определи заключителните 15 минути като най-трудния период за „сините“, след като домакините хвърлиха всички сили в атака.

„Последните 15 минути бяха много тежки за нас, защото те пуснаха всичко в нападение. Това бяха най-трудните моменти, но успяхме да удържим“, добави защитникът.

Димитров благодари и на многобройните привърженици на Левски, които подкрепяха отбора от трибуните в Чехия.

„Феновете бяха невероятни. Чувствахме се като у дома“, завърши капитанът.

Още по темата

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Пилзен посиня преди сблъсъка на Левски в Лига Европа

Пилзен посиня преди сблъсъка на Левски в Лига Европа

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Най-важното от спорта на 22.10.2026 година

Най-важното от спорта на 22.10.2026 година

Гиздол след равенството в Дания: Една точка като гост в Европа не е лош резултат

Гиздол след равенството в Дания: Една точка като гост в Европа не е лош резултат

Водещи

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

  • Току-що
Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

  • Преди 7 минути
Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир

Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир

  • Преди 9 минути
Полицията откри издирван 61-годишен мъж в Павликени

Полицията откри издирван 61-годишен мъж в Павликени

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

  • Преди 13 минути
ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

  • Преди 18 минути
Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

  • Преди 23 минути
53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система

Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система

  • Преди 25 минути
Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

  • Преди 32 минути
26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

  • Преди 33 минути
74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна

74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна

Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни

Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни

  • Преди 38 минути
Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

  • Преди 39 минути
19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри

19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри