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Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура
АР/БТА

При нападението с щурмови дронове са засегнати граждански обекти в три части на града, съобщиха местните власти

Най-малко двама души са пострадали при масирана атака с руски дронове срещу североизточния украински град Суми. Ударите са нанесли щети по гражданска инфраструктура, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, публикувана в Telegram.

По думите на Григоров руските сили са използвали щурмови безпилотни летателни апарати, част от които са достигнали целите си. Засегнати са обекти на гражданската инфраструктура в три части на града, включително жилищни райони и Ковпакивски район.

Според първоначалните данни най-малко двама души са ранени. Състоянието им се уточнява, като на пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ, посочи областният управител.

 

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