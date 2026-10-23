Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Най-малко двама души са пострадали при масирана атака с руски дронове срещу североизточния украински град Суми. Ударите са нанесли щети по гражданска инфраструктура, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, публикувана в Telegram.

По думите на Григоров руските сили са използвали щурмови безпилотни летателни апарати, част от които са достигнали целите си. Засегнати са обекти на гражданската инфраструктура в три части на града, включително жилищни райони и Ковпакивски район.

Според първоначалните данни най-малко двама души са ранени. Състоянието им се уточнява, като на пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ, посочи областният управител.