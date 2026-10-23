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Европарламентът призова Съвета на ЕС да обяви йеменските бунтовници хути за терористична организация

Европарламентът призова Съвета на ЕС да обяви йеменските бунтовници хути за терористична организация
БТА/САБА

Евродепутатите настояват евентуалното включване в списъка да обхване както политическото, така и военното крило на движението

Европейският парламент призова Съвета на Европейския съюз да определи йеменското движение на хутите като терористична организация. Позицията е изложена в резолюция, която осъжда действията на групировката и предупреждава за последиците от тях за регионалната сигурност, съобщи йеменската информационна агенция САБА.

Евродепутатите настояват евентуалното включване в списъка да обхване както политическото, така и военното крило на движението, неговите ръководители и военния му апарат. Резолюцията призовава също за прекъсване на финансовите канали на организацията, замразяване на нейните активи и икономически ресурси, както и на средствата на структури, които я подкрепят.

В документа Европейският парламент осъжда ракетните и дроновите нападения на хутите срещу Саудитска Арабия, както и други военни действия на групировката, които според евродепутатите представляват сериозни нарушения на международното право.

Резолюцията критикува и ролята на Иран в подкрепата за движението. Според изложеното в документа Техеран предоставя на хутите оръжия, технологии за производство на ракети и дронове, обучение и финансови средства.

Европейският парламент обръща внимание и на координацията между хутите, ливанската групировка „Хизбула“ и други въоръжени организации, подкрепяни от Иран.

В резолюцията евродепутатите потвърждават подкрепата си за международно признатото правителство на Йемен и подчертават ангажимента на ЕС към суверенитета, сигурността и териториалната цялост на страната.

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