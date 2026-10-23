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ООН отпуска 20 млн. долара на Непал след опустошителните наводнения

ООН отпуска 20 млн. долара на Непал след опустошителните наводнения
АР/БТА

Бедствието отне живота на около 1500 души, над 5000 са в неизвестност, а щетите по инфраструктурата се оценяват на 2,7 млрд. долара

Непал ще получи 20 милиона долара от фонда на ООН за загуби и щети, причинени от климатичните промени. Средствата са предназначени за справяне с последиците от опустошителните наводнения през август в района на границата с китайския автономен район Тибет, съобщи непалското правителство, цитирано от Ройтерс.

Наводненията от 26 август са отнели живота на около 1500 души, а над 5000 души все още са в неизвестност.

По официални данни бедствието е засегнало приблизително 60 000 души от 15 000 семейства. Щетите по инфраструктурата се оценяват на около 2,7 милиарда долара. Пострадали са пътища, мостове, училища и 13 водноелектрически централи.

Първоначалните оценки на властите сочат, че възстановяването може да струва над 4,7 милиарда долара. Така помощта от ООН покрива по-малко от 1% от необходимите средства.

Според Министерството на земеделието, горите и околната среда на Непал финансирането от Фонда за реагиране при загуби и щети е насочено към преодоляване на тежките последици от бедствието, свързано с климатичните промени.

Непал е подал официално искане за помощ до фонда през август, по-малко от седмица след наводненията.

В първата си реч пред Общото събрание на ООН през септември 36-годишният министър-председател Балендра Шах определи случилото се като предупреждение към международната общност. Той обвини климатичните промени за бедствието и подчерта, че Непал има незначителен принос към глобалните емисии на парникови газове.

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