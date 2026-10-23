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Жесток побой пред казино в Слънчев бряг: Двама германски туристи са задържани

Жесток побой пред казино в Слънчев бряг: Двама германски туристи са задържани

Инцидентът е станал около 4:30 часа сутринта на 22 октомври в курортния комплекс

45-годишен мъж от Несебър е настанен в болница след побой пред казино в Слънчев бряг. За нападението са обвинени двама германски туристи, които са задържани за срок до 72 часа.

Инцидентът е станал около 4:30 часа сутринта на 22 октомври в курортния комплекс.

При нападението пострадалият е получил средна телесна повреда и е изпаднал в безпомощно състояние. На място е изпратен екип на Спешна помощ, който го е транспортирал до УМБАЛ – Бургас за лечение.

Трима германци са отведени в полицията

В хода на разследването полицейските служители са установили и задържали трима германски граждани на 38, 39 и 42 години.

Чужденците били отседнали в общ хотелски апартамент в Слънчев бряг.

След проведените действия по разследването е установено, че в побоя са участвали двамата по-млади мъже – на 38 и 39 години.

Повдигнати са обвинения

Срещу двамата германски граждани са повдигнати обвинения, като с постановления на прокуратурата те са задържани за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава. Разследващите изясняват всички обстоятелства около нападението.

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