80-годишна жена подаде сигнал за побой от зет си в Пернишко

Полицията в Пернишко разследва случай на предполагаемо домашно насилие над 80-годишна жена. По случая е задържан 61-годишният ѝ зет, съобщиха от органите на реда.

На 19 октомври възрастната жена подала сигнал в полицейския участък в Земен. Тя разказала, че два дни по-рано, на 17 октомври, зет ѝ е нанесъл побой в жилището ѝ, като я удрял по цялото тяло.

След получения сигнал полицията е задържала 61-годишния мъж.

От жената са снети подробни сведения за случилото се, а прокуратурата е уведомена.

Работата по изясняване на обстоятелствата около случая продължава.