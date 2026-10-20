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Въвеждат еднопосочно движение край свлачището в Пампорово от декември

Въвеждат еднопосочно движение край свлачището в Пампорово от декември

Хотелиерите настояват за асфалтиране на целия участък

От началото на декември движението по аварийния път над голямото свлачище в Пампорово ще се осъществява еднопосочно и по определен график. Решението беше взето на среща, организирана от кмета на Смолян Николай Мелемов, с участието на представители на местната власт, туристическия бизнес и институциите.

Според договорената организация автомобилите, пътуващи от Смолян към Пампорово, ще могат да преминават по аварийния участък от сутринта до 13:00 часа. От 13:30 часа движението ще бъде разрешено в обратната посока – от курорта към Смолян.

Мярката цели да осигури достъп до Пампорово през зимния туристически сезон, докато се търси трайно решение на проблема със свлачището.

Хотелиерите настояват за асфалтиране на целия участък

Представители на туристическия бизнес предупредиха, че временният път няма да издържи на зимните условия, ако не бъде положена асфалтова настилка по цялата му дължина.

Основното им притеснение е свързано със снегопочистването, което може да повреди чакъленото покритие и да направи трасето трудно проходимо.

„Тези машини, които минават и почистват ежедневно, те със снега, който е паднал, ще отнемат и слой чакъл, защото самият чакъл няма плътността на асфалтовото покритие“, предупреди изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов.

Хотелиерът Костадин Узунов настоя държавата и общината да намерят средства за асфалтирането на целия 300-метров участък. Според него необходимата инвестиция е около 200 000 евро.

Той постави въпроса дали при липса на публично финансиране туристическият бизнес трябва сам да поеме разходите.

Община Смолян няма средства за цялостен ремонт

Кметът Николай Мелемов обясни, че финансовите възможности на общината са силно ограничени. По думите му местната администрация би могла да асфалтира най-много около 30 метра от най-рисковия участък.

„Надявах се да го асфалтираме, но като дадоха 300 000 евро, ние нямаме тия пари в бюджета. На нас капиталовите разходи са ни 2,3 милиона за цялата година за всичките 86 населени места“, заяви Мелемов, цитиран от БНР.

Търсят спешно решение преди първия сняг

Областният управител Георги Пепеланов увери, че ще бъдат обсъдени всички възможни варианти за укрепване на настилката, включително използването на фрезован асфалт или битум.

По думите му предстои в спешен порядък да бъде решено каква част от пътя може да бъде асфалтирана и с какви средства.

„Ще направим всичко възможно да е проходим пътят, за да може да се чисти“, заяви Пепеланов.

Въпросът е особено важен за хотелиерите и работещите в Пампорово, тъй като зимният сезон наближава, а аварийното трасе трябва да осигурява безопасен достъп до курорта.

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