Полицията разкри наркотици в бивша механа в Разград, задържаха двама

Двама мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества в Разград. При акцията са иззети таблетки екстази, метамфетамин и марихуана, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Операцията е проведена на 19 октомври след получена оперативна информация.

При проверка на 19-годишен младеж служителите на реда открили 11 таблетки, които при полеви наркотест реагирали положително на екстази.

В хода на разследването полицията установила, че младежът се снабдявал с наркотични вещества от 39-годишен криминално проявен и осъждан мъж.

Последвало претърсване в имот, обитаван от по-възрастния мъж. В помещение, използвано преди като механа, разследващите открили общо 214,87 грама наркотични вещества.

От тях 213,15 грама са таблетки екстази, 0,32 грама - метамфетамин, а 1,4 грама - марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство. Внесено е искане за задържане под стража за срок до 72 часа, като предстои двамата мъже да бъдат привлечени като обвиняеми.

Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.