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Обвиниха 57-годишен в София за съхранение на порнографски материали с деца

Обвиниха 57-годишен в София за съхранение на порнографски материали с деца
pixabay

Мъжът е задържан за 72 часа, прокуратурата ще поиска постоянен арест

Повдигнаха обвинение на 57-годишен мъж, задържан за съхранение на порнографски материали с деца в дома му.

По данни на прокуратурата в периода от неустановена дата до 19 октомври тази година мъжът държал в жилище в София различни технически устройства, съдържащи порнографски материали, в които по похотлив начин били показани половите органи на деца.

За подобно престъпление законът предвижда лишаване от свобода от пет до десет години. Разследването включва разпити на свидетели и процесуални действия по претърсване и изземване. Като доказателства са приобщени и множество вещи, сред които компютърни конфигурации.

Към момента мъжът остава задържан за срок до 72 часа по разпореждане на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение„задържане под стража“.

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