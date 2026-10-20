Обвиниха 57-годишен в София за съхранение на порнографски материали с деца

Повдигнаха обвинение на 57-годишен мъж, задържан за съхранение на порнографски материали с деца в дома му.

По данни на прокуратурата в периода от неустановена дата до 19 октомври тази година мъжът държал в жилище в София различни технически устройства, съдържащи порнографски материали, в които по похотлив начин били показани половите органи на деца.

За подобно престъпление законът предвижда лишаване от свобода от пет до десет години. Разследването включва разпити на свидетели и процесуални действия по претърсване и изземване. Като доказателства са приобщени и множество вещи, сред които компютърни конфигурации.

Към момента мъжът остава задържан за срок до 72 часа по разпореждане на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.