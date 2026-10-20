Отвлякоха 19-годишна в Момчилград, трима са задържани

Трима мъже на 23, 24 и 30 години са задържани за предполагаемо отвличане на 19-годишна жена в Момчилград. Младата жена е била насилствено качена в автомобил и отведена във вилна зона, където е държана против волята си.

По първоначална информация инцидентът е станал на 18 октомври. Тримата мъже отвели жената в сграда в района на Момчилград, където я задържали насила.

От полицията уточняват, че потърпевшата е познавала един от предполагаемите извършители, съобщава БТА.

Сигнал до близките помогнал на полицията да я открие

Въпреки ситуацията 19-годишната успяла да се свърже със свои близки и да им съобщи за случващото се. Те незабавно потърсили съдействие от органите на реда.

В понеделник по обед полицейските служители установили местонахождението на сградата, в която била държана жената, и идентифицирали тримата мъже, за които има данни, че са участвали в престъплението.

Те са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство за противозаконно лишаване от свобода.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени мотивите за случилото се и конкретната роля на всеки от задържаните.