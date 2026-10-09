Служители на фирми за бързи кредити са заподозрени в отвличане в Монтанско

Полицията издирва двама служители на фирми за бързи кредити във връзка с разследване за отвличане на 25-годишен мъж от Костинброд. Случаят е от 8 октомври в курортния град Вършец, съобщиха от МВР.

Според първоначалната информация двамата мъже посетили къща във Вършец, в която се намирал потърпевшият. Причината за срещата били непогасени финансови задължения.

25-годишният мъж се качил в автомобила им, тъй като се опасявал за безопасността на семейството си, сочат данните от разследването.

Вместо да разрешат спора за дълговете, двамата го отвели в покрайнините на града. Там, според разследващите, го напръскали с лютив спрей в очите, след което го оставили на пътя.

При първоначалната полицейска проверка не са установени следи от побой по тялото на пострадалия.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Монтана, а в Районното управление във Вършец е образувано досъдебно производство за отвличане.

Издирването на двамата заподозрени продължава, като предстои разследващите да установят всички обстоятелства около случилото се.