КЗП: Започнахме производства за прилагане на наказания след нови фрапантни нарушения
Установихме сериозни увеличения на продукти от малката потребителска кошница, заяви Манолова
Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги. "Фрапантни" нарушения са били установени по думите на председателя Мая Манолова.
"Шампион е маслото, има случаи с надценка от 135%", обяви тя като показа пред медиите масло в златиста опаковка, което по думите й било "златно".
Манолова заяви, че са започнати 11 производства за прилагане на наказания след новите фрапантни нарушения.
Показано беше и прясно мляко с надценка от 99%.
"За сравнение надценките в Германия са между 15-25% за млечните продукти", разкри Манолова.
Наскоро от КЗП отново изнесоха данни за надценки над 100% при основни хранителни продукти.
Големите търговски вериги възразиха срещу представените данни и заявиха, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация.
От бранша подчертаха, че търговската надценка не е чиста печалба, тъй като от нея се покриват разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока.