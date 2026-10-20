КЗП: Започнахме производства за прилагане на наказания след нови фрапантни нарушения

Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги. "Фрапантни" нарушения са били установени по думите на председателя Мая Манолова.

"Шампион е маслото, има случаи с надценка от 135%", обяви тя като показа пред медиите масло в златиста опаковка, което по думите й било "златно".

Манолова заяви, че са започнати 11 производства за прилагане на наказания след новите фрапантни нарушения.

Показано беше и прясно мляко с надценка от 99%.

"За сравнение надценките в Германия са между 15-25% за млечните продукти", разкри Манолова.