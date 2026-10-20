По-малко работещи на минимална заплата и повече възможности за по-високи възнаграждения

Намаляването на броя на работещите на минимална работна заплата и разширяването на възможностите за по-високи възнаграждения са сред целите на предстоящите разговори и планираните законодателни мерки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международната конференция „Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне“, организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Ефремова представи основните цели на промените в Кодекса на труда, свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). По думите ѝ измененията са съобразени с Директивата за минимални работни заплати и целят да засилят социалния диалог. Новият механизъм насърчава колективното трудово договаряне и допринася за по-ефективен диалог между социалните партньори.

В хода на преговорите е постигнат компромис за конкретните измерители на четирите критерия за определяне на МРЗ, така че те да бъдат приложими в националния контекст, посочи още министърът.

Като основа за новия механизъм са избрани наличните национални показатели, сред които и индексът на цените на малката потребителска кошница, обясни социалният министър. По думите ѝ в момента България няма национална методология за определяне на размера на издръжката на живот.

Затова в законодателството е предвидено Националният статистически институт (НСИ) да разработи такава методология в срок от девет месеца. Целта е след три години, когато вече ще има достатъчно данни за прилагането на новия механизъм за минималната работна заплата, да бъде направена първата оценка на неговата адекватност, подчерта Наталия Ефремова.

„Покривайки темпа на нарастване, и по-скоро тренда на малката потребителска кошница, включваме за момента, предвид това, че нямаме други национални данни, и въпросното взимане предвид на издръжката на живот“, посочи министърът.

За насърчаване на колективното трудово договаряне (КТД) са заложени 20 мерки, седем от които са законодателни, а останалите са насочени към създаването на подходящи условия за договаряне, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че минималната работна заплата ще се определя в диапазон между долна и горна граница. Според нея този подход ще позволи при договарянето между социалните партньори да се отчитат както състоянието на икономиката, така и потребностите на работещите.

Министърът посочи и редица предизвикателства пред европейския пазар на труда - военните конфликти, демографската криза, дигитализацията, неравенствата и икономическата несигурност. По думите ѝ тези процеси водят до трансформация на работните места, за която обществото трябва да бъде подготвено.

Ефремова цитира данни, според които над 60% от работните места предстои да бъдат повлияни от развитието на изкуствения интелект (ИИ). Тя отбеляза, че демократичните институции и устойчивият социален модел могат да улеснят адаптацията към промените.