По-високи заплати и нова минимална заплата обсъждат синдикати на международна конференция у нас

Повишаването на заплатите чрез колективно трудово договаряне ще бъде основна тема на международна конференция, която започва днес в България. Форумът е организиран от Европейската конфедерация на профсъюзите, а негов домакин на 20 и 21 октомври е Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Участниците ще обсъдят състоянието на колективното договаряне, възможностите за повишаване на възнагражденията и политиките за определяне на минималната работна заплата в България и останалите държави от Европейския съюз.

Конференцията се провежда на фона на продължаващите спорове около доходите и параметрите на предстоящия държавен бюджет.

Припомняме, че на среща с финансовия министър Гълъб Донев синдикатите настояха за поне 10% увеличение на заплатите в обществения сектор, вместо предложените от правителството 5 на сто.

Синдикалните организации поискаха и минималната работна заплата да достигне 690 евро, при предложени от финансовото министерство 660 евро.

В първоначалните бюджетни разчети не е предвидено увеличение на възнагражденията в сектор "Сигурност".

Очаква се по време на двудневния форум да бъдат обсъдени и европейските практики за колективно договаряне, както и ролята на синдикатите при защитата на доходите на работещите.