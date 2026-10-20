Новини
Търси
Подкаст
Общество

По-високи заплати и нова минимална заплата обсъждат синдикати на международна конференция у нас

По-високи заплати и нова минимална заплата обсъждат синдикати на международна конференция у нас

КНСБ е домакин на двудневен форум на Европейската конфедерация на профсъюзите, посветен на колективното трудово договаряне и доходите

Повишаването на заплатите чрез колективно трудово договаряне ще бъде основна тема на международна конференция, която започва днес в България. Форумът е организиран от Европейската конфедерация на профсъюзите, а негов домакин на 20 и 21 октомври е Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Участниците ще обсъдят състоянието на колективното договаряне, възможностите за повишаване на възнагражденията и политиките за определяне на минималната работна заплата в България и останалите държави от Европейския съюз.

Конференцията се провежда на фона на продължаващите спорове около доходите и параметрите на предстоящия държавен бюджет.

Припомняме, че на среща с финансовия министър Гълъб Донев синдикатите настояха за поне 10% увеличение на заплатите в обществения сектор, вместо предложените от правителството 5 на сто.

Синдикалните организации поискаха и минималната работна заплата да достигне 690 евро, при предложени от финансовото министерство 660 евро.

В първоначалните бюджетни разчети не е предвидено увеличение на възнагражденията в сектор "Сигурност".

Очаква се по време на двудневния форум да бъдат обсъдени и европейските практики за колективно договаряне, както и ролята на синдикатите при защитата на доходите на работещите.

Още по темата

КНСБ предупреждава за социална криза: 5% увеличение на заплатите не стигат

КНСБ предупреждава за социална криза: 5% увеличение на заплатите не стигат

Петър Витанов от ПБ сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа, известен с връзките си с мафията

Петър Витанов от ПБ сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа, известен с връзките си с мафията

Протестът на КНСБ: Десетки протестиращи блокираха части от центъра на столицата

Протестът на КНСБ: Десетки протестиращи блокираха части от центъра на столицата

КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите, в сектор „Сигурност“ се готвят съкращения

КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите, в сектор „Сигурност“ се готвят съкращения

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Водещи

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Безплатни климатици и термопомпи за хиляди домакинства в София

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

  • Преди 9 минути
Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Демерджиев: Корупцията все по-често преминава националните граници

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

Млади лекари: Използват ни за работа, но не ни позволяват да се обучаваме

  • Преди 19 минути
Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Задържаха 61-годишен за побой над 80-годишната му тъща в Пернишко

Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат

Полицията с подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат

Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

  • Преди 39 минути
Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

  • Преди 46 минути
Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Шивашкият сектор се сви с близо 40% за две години, предприятия затварят

Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец

Остави работата си в президентството, за да сбъдне мечтата си да стане гвардеец

Тръмп предлага безпрецедентна среща с Путин и Си: На масата са ядрените оръжия и войната в Украйна

Тръмп предлага безпрецедентна среща с Путин и Си: На масата са ядрените оръжия и войната в Украйна

  • Преди 1 час
Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен

Лили Иванова продължава националното си турне с концерт в Шумен