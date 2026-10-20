Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок и още десетки тонове с нарушения в Плевен

Храни с изтекъл срок на годност са открити при специализирана полицейска операция в складова база в Плевен, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мариана Цветкова. Проверката е извършена от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и експерти от Областната дирекция по безопасност на храните заради нарушения при съхранението, разпространението и търговията с хранителни продукти.

Инспекцията е обхванала склад, в който се произвеждат, съхраняват и търгуват опаковани храни от неживотински произход. Установен е собственикът на обекта - 64-годишен мъж.

Проверяващите са намерили 10 158 килограма храни с изтекъл срок на годност и още 480 килограма без идентификационна маркировка. При 15 254 килограма липсва информация на български език, а други 54 492 килограма са с обозначения на български език и в срок на годност. В склада са открити и общо 31 274 литра напитки.

Проверка в регистрите на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) е показала, че складът не е регистриран за съхранение на храни от неживотински произход.

За установените нарушения е съставен констативен протокол. Издадено е и разпореждане всички продукти да бъдат насочени за унищожаване, като се забранява предлагането им в търговската мрежа, съобщи Мариана Цветкова.

Проверките по случая продължават с участието на служители от ОДБХ - Плевен. На собственика на склада ще бъде съставен акт за установените нарушения.

В края на септември при друга проверка на склад за търговия на едро с храни в Плевен бяха открити близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки, които не отговарят на нормативните изисквания. Инспекцията е извършена след сигнал от инспектори на ОДБХ - Плевен, съвместно със служители на ОДМВР.