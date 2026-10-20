Жители на район "Витоша" сигнализират за недовършен ремонт на улица

Участък от около шест метра със стара и напукана настилка е останал между ремонтирани части на улица в столичния район "Витоша“. За случая сигнализират жители, които поставят въпроси за начина, по който е планиран и изпълнен ремонтът.

Според информация на Actualno.com гражданите са забелязали, че по улица "Явор“ е положен нов асфалт, но част от трасето е останала в предишното си състояние.

Живеещите в района посочват, че улицата е тясна и ремонтът е бил дългоочакван. Затова решението да се остави стар участък между обновените части е предизвикало недоволство.

След като потърсили обяснение от техническо лице в районната администрация и от фирмата изпълнител, гражданите получили информация, че строителите могат да извършват дейности само в рамките на официално възложеното задание.

Според подалите сигнала проблемът не е единствено във външния вид на улицата, а и в качеството на ремонта, неговото планиране и контрола върху изпълнението.

Жителите са сезирали район "Витоша“ и Столичната община. Те настояват да стане ясно защо конкретният участък не е включен в ремонта, кой е определил обхвата на дейностите и дали ще бъде направена допълнителна проверка на място.

Кметът на район "Витоша“ арх. Зарко Клинков обясни пред Actualno.com, че улица "Явор“ е асфалтирана в участъка от булевард "Цар Борис III“ до улица "Горска теменуга“.

По думите му по-нагоре настилката е от реден камък и не може да бъде асфалтирана по същия начин. Вместо това компрометираните фуги са запълнени с цимент.

Кметът заяви, че улицата е проходима и е в добро състояние след извършените дейности.

"Наличният ресурс не позволява цялостно асфалтиране, затова сме приоритизирали по-компрометираната част“, посочи Клинков.

Така според районната администрация ремонтът е съобразен с наличното финансиране, докато жителите продължават да поставят въпроса дали оставеният участък е трябвало да бъде включен в първоначалното задание.

От предоставената информация не става ясно дали общината предвижда допълнителни дейности по конкретните шест метра, за които гражданите са подали сигнал.