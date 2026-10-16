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Кметът на Кърджали: Десетки са сигналите за полицейско насилие в града

Кметът на Кърджали: Десетки са сигналите за полицейско насилие в града
БТА

Мюмюн настоя ръководството на МВР да даде обяснения за ситуацията в областта

"Десетки оплаквания от действия на полицията в Кърджали са постъпили при представители на ДПС през последните месеци. Голяма част от тях съдържат твърдения за упражнено насилие над граждани".

Това заяви заместник-председателят на партията и кмет на града Ерол Мюмюн. По думите му сигналите продължават да се увеличават, а граждани се обръщат към представители на формацията с молби за съдействие. Мюмюн настоя ръководството на МВР да даде обяснения за ситуацията в областта. 

„Към мен и към колегите ми има отправени десетки сигнали, повечето за полицейско насилие, и редица запитвания с молба за действие, да им окажем някаква помощ“.

Кметът определи случващото се в Кърджали като тревожно и подчерта, че според него проблемите не са възникнали през последните дни, предава БТА.

 „Това, което се случва в Кърджали през последните няколко месеца, а не само през последната седмица, минава всякакви граници. Може би ведомството, старши комисар Милчев или други компетентни представители на МВР трябва да дадат обяснение“.

Изказването му идва ден след като парламентарната група на ДПС поиска оставката на директора на Областната дирекция на МВР в Кърджали старши комисар Щерьо Милчев.

Според Мюмюн по част от случаите вече са подадени официални жалби до компетентните институции. Останалите сигнали се обобщават, като от партията възнамеряват да ги направят публично достояние и също да сезират съответните органи. Той уточни, че не може да прецени дали задържанията, за които гражданите се оплакват, са били законни и обосновани. Подчерта обаче, че оплакванията са свързани с твърдения за насилие.

„Няма как да определя дали тяхното задържане по една или друга причина е обосновано и законосъобразно. Не съм компетентен да направя такава преценка. Но тези сигнали са за насилие върху гражданите“.

Мюмюн беше попитан и за случая с 21-годишния Никола Николов, по повод на който по-рано е отправил официално запитване до Областната дирекция на МВР. Кметът потвърди, че е получил отговор от полицията в късния следобед на предходния ден, но все още не е успял да се запознае подробно със съдържанието му. 

„Не съм се запознал с отговора детайлно. Ако трябва да бъда честен и искрен, на пръв прочит той беше много постен“, заяви Мюмюн.

Припомняме, че на 1 октомври от ОДМВР - Кърджали съобщиха за започнала проверка по сигнал за предполагаемо полицейско насилие над 21-годишен мъж, задържан по Закона за МВР в районното управление в града.

От полицията тогава уточниха, че сигналът е постъпил в Министерството на вътрешните работи и по случая е разпоредена проверка. Областната дирекция отрече твърденията, че проверката е била назначена по разпореждане на директора ѝ старши комисар Щерьо Милчев. Оттам заявиха, че тази информация не отговаря на истината. От МВР поеха ангажимент след приключване на проверката да съобщят публично резултатите.

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