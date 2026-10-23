ГДБОП разби организирана група за контрабанда на ментета от Турция с приходи над 1 млн. евро

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) е пресекла дейността на организирана престъпна група, която е внасяла контрабандно стоки от Турция и ги е продавала в България по схема за избягване на данъчни плащания. Това съобщиха от дирекцията във Facebook.

При операцията, проведена на 20 октомври, са задържани четирима мъже на възраст между 32 и 49 години, които нямат предишни криминални регистрации. На трима от тях прокуратурата е повдигнала обвинения.

Според разследването в продължение на две години групата е реализирала приходи от поръчки на стойност над 1 млн. евро. Внасяните стоки са били парфюми и дрехи, имитиращи известни търговски марки.

Продажбите са осъществявани чрез собствен интернет сайт и куриерска фирма. От ГДБОП посочват, че в платформата продуктите са били рекламирани със снимки на оригинални артикули, но на значително по-ниски цени, което е можело да заблуди потребителите относно автентичността на стоките.

При полицейската акция са иззети 223 кашона с парфюми, 110 чувала с имитиращи дрехи и над 10 000 евро в брой. Общият брой на откритите артикули е близо 5000.

Случаят е поредната акция на ГДБОП срещу организирана престъпност. Преди дни дирекцията съобщи за пресичане на дейността на група, заподозряна в онлайн финансови измами, както и за разкриването на четири колцентъра в България. Чрез тях са осъществявани обаждания до граждани на различни държави от Европейския съюз, а установените до момента финансови щети се оценяват на 600 000 евро.