19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри

19-годишен шофьор е катастрофирал, след като изгубил контрол над автомобила и се блъснал в дърво в землището на Твърдица, съобщиха от полицията.

На 22 октомври от Спешния медицински център е подаден сигнал за пострадали, приети в лечебното заведение.

При инцидента са ранени 17-годишно момиче и 13-годишно момче. Те са транспортирани до болницата в Сливен. 19-годишният шофьор е невредим.