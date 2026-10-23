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19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри

19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри
pixabay

Пострадали са момиче на 17 и момче на 13 години, водачът е невредим

19-годишен шофьор е катастрофирал, след като изгубил контрол над автомобила и се блъснал в дърво в землището на Твърдица, съобщиха от полицията.

На 22 октомври от Спешния медицински център е подаден сигнал за пострадали, приети в лечебното заведение.

При инцидента са ранени 17-годишно момиче и 13-годишно момче. Те са транспортирани до болницата в Сливен. 19-годишният шофьор е невредим.

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