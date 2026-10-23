Двама загинали и 19 ранени за денонощие при катастрофи у нас

Двама души са загубили живота си, а други 19 са пострадали при катастрофи в страната през последното денонощие. Регистрирани са общо 16 тежки пътнотранспортни произшествия, показват данните на Министерството на вътрешните работи (МВР).

В столицата през изминалите 24 часа е станала една тежка катастрофа, както и 40 леки пътни инцидента. Трима души са получили наранявания.

38 жертви на пътя само от началото на октомври

От началото на месеца в България са регистрирани 468 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях са загинали 38 души, а 575 са били ранени.

Тревожна остава и статистиката от началото на годината. До момента тежките катастрофи в страната са 5629, като са отнели живота на 403 души. Пострадалите при пътни инциденти достигат 6976.

С 49 повече загинали спрямо миналата година

Данните на МВР показват увеличение на броя на жертвите на пътя в сравнение със същия период на 2025 г.

Тогава загиналите при катастрофи са били 354, докато през настоящата година броят им достига 403.

Това означава, че през 2026 г. по пътищата на страната са загинали с 49 души повече спрямо същия период на предходната година.

Статистиката отново поставя на дневен ред въпроса за пътната безопасност и необходимостта от ограничаване на тежките произшествия.