Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

През деня на много места в страната ще вали дъжд, като в отделни райони на Централна и Източна България се очакват значителни количества валежи, придружени от гръмотевици. Следобед валежите навсякъде ще спрат, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Облачността ще остане значителна над по-голямата част от страната, но още сутринта от запад ще започне да се разкъсва и намалява, като времето ще стане предимно слънчево. Северозападният вятър ще бъде до умерен, а в североизточните райони временно ще се усилва до силен. С него ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса.

В планините се очакват значителна облачност и валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг. През втората половина на деня облаците ще се разкъсват и ще намаляват, като времето ще стане предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Максималните температури ще достигат около 11 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра.

По българското Черноморие времето ще остане предимно облачно, с краткотрайни дъждове и възможни гръмотевици на отделни места. Сутринта на места ще има намалена видимост. Следобед валежите ще спрат, а облачността постепенно ще се разкъса и намалее. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Максималните температури по Черноморието ще достигнат 16-18 градуса, а температурата на морската вода ще бъде в същите граници. Очаква се вълнение на морето от 2-3 бала.