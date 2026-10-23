58 пожара са потушени в страната за денонощие

През последното денонощие в страната са потушени 58 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Няма загинали или пострадали при инцидентите.

За последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на общо 97 сигнала за произшествия.

Материални щети са нанесени при 13 от пожарите. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради, два – в транспортни средства, а един - в съоръжение на открито.

Други 45 пожара са възникнали без преки материални щети. От тях 13 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, а 28 - в отпадъци.

Екипите са извършили и 37 спасителни дейности и помощни операции, включително седем при катастрофи с транспортни средства.

Регистрирани са и две лъжливи повиквания.