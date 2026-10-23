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Последен ден от предизборната кампания

Последен ден от предизборната кампания

27 кандидатпрезидентски двойки в битка за „Дондуков“ 2

Днес е последният ден от предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври. Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се борят за доверието на избирателите. От полунощ на 24 октомври влиза в сила забраната за предизборна агитация, която ще продължи до края на изборния ден в неделя.

В събота секционните избирателни комисии трябва да получат машините за гласуване, изборните книжа и останалите материали, необходими за провеждането на вота.

Изборният ден започва в 7:00 часа

В неделя избирателните секции ще отворят в 7:00 часа сутринта, а гласуването трябва да приключи в 20:00 часа.

Ако след този час пред секциите все още има граждани, които чакат да упражнят правото си на глас, изборният ден може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа.

Над 9300 секции с машинно гласуване в страната

Машинно гласуване ще бъде осигурено в 9373 избирателни секции на територията на България.

В повече от 2200 от тях ще бъдат разположени по две устройства, за да се улесни процесът на гласуване.

613 секции в чужбина

Българските граждани зад граница ще могат да упражнят правото си на глас в общо 613 избирателни секции, разкрити в 60 държави.

За гласуването извън страната са предвидени 266 машини.

След края на предизборната кампания вниманието се насочва към организацията на изборния ден и отчитането на резултатите от президентския вот.

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