Въвеждат временни ограничения на граничния преход Русе - Гюргево

Временна организация на движението ще бъде въведена на граничния преход Русе ь- Гюргево, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си.

Ограничението се налага заради строителни дейности по монтажа на водоотвеждащи съоръжения на Дунав мост при Русе.

То ще бъде в сила от 9:00 ч. на 26 октомври до 17:00 ч. на 29 октомври 2026 г., когато участък от лявата лента ще бъде затворен за движение. Превозните средства ще преминават двупосочно по свободната лента, като движението ще се осъществява на интервали от 20 минути за всяка посока и ще бъде регулирано.

Румънските гранични власти са уведомени за временната промяна.

На останалите гранични пунктове с Румъния трафикът се осъществява нормално.

Спокойна е обстановката и по граничните преходи с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ движението е разрешено за леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Засилен е трафикът на товарни автомобили на изход от страната през ГКПП „Лесово“ с Турция.

Нормално е движението и на граничните пунктове с Република Сърбия и Република Северна Македония.