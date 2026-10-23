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САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп
АР/БТА

Само 20% от тях са с криминални присъди

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е отчело 980 000 депортации през първите 18 месеца от втория президентски мандат на Доналд Тръмп. Това показва доклад на аналитичния център Migration Policy Institute, цитиран от Ройтерс.

Според анализа едва 20% от депортираните през този период са имали криминални присъди. При имигрантите, пребивавали в САЩ от две или повече години, делът на хората без присъди за престъпления достига 71%.

Докладът е изготвен от Марк Розенблум, който в миналото е ръководил статистическата служба към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

На годишна база броят на депортациите надхвърля отчетените нива по време на управлението на Джо Байдън, както и през първия мандат на Тръмп. Въпреки това показателят остава значително под стойностите, регистрирани в началото на първото десетилетие на XXI век, отбелязва Ройтерс.

От общо 980 000 случая, отчетени от Службата за имиграционен и митнически контрол и Митническата и гранична служба на САЩ, около 580 000, или 59%, представляват принудително извеждане от страната. Други приблизително 300 000 случая, равняващи се на 30% от общия брой, са връщания в рамките на правоприлагащи процедури. Останалите около 110 000 случая, или 11%, са административни връщания.

Президентът Доналд Тръмп защитава засилените мерки срещу нелегалната имиграция с аргумента, че те са необходими за повишаване на вътрешната сигурност на страната.

Правозащитни организации обаче критикуват политиката на администрацията, като предупреждават за нарушения на правото на справедлив процес и свободата на словото. Според тях предприетите действия създават несигурност, особено сред етническите малцинства.

Междувременно Държавният департамент на САЩ съобщи във вторник, че през втория мандат на Тръмп са били анулирани над 300 000 американски визи. 

Депортационната политика на администрацията е оспорвана и в съда. Множеството заведени дела доведоха до различни решения по отделните случаи.

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