Тръмп заяви, че Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че достъпът на Украйна до сателитната комуникационна система Starlink е възстановен, но отказа да уточни дали лично е разговарял с главния изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск по въпроса. Това съобщи Ройтерс.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че американският президент се е свързал с Мъск с молба да премахне ограниченията върху използването на системата от украинската страна.

Попитан дали е разговарял с милиардера, Тръмп отговори: "Не искам да коментирам това, дали аз съм се обадил или някой друг се е обадил, предполагам, че няма значение. Важното е, че той го възстанови". Президентът не предостави допълнителни подробности.

Украинските въоръжени сили използват Starlink за комуникация на бойното поле и за операции с дронове. Ограниченията върху услугата затрудниха използването на украински ударни безпилотни апарати и дронове за противовъздушна отбрана срещу Русия.

Според The Wall Street Journal системата е започнала да функционира по-нормално в деня преди публикацията, малко след предполагаемия разговор между Тръмп и Мъск. Изданието се позовава на американски и украински представители.

Някои украински представители обаче са заявили пред вестника, че услугата не е възстановена напълно, макар скоростта на връзката да е по-висока в сравнение с периода на ограниченията.

Украинският президент Володимир Зеленски също посочи, че скоростта на Starlink за Украйна все още не е възстановена. Той заяви, че се надява през следващите дни да разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

По информация на The Wall Street Journal Тръмп е изразил пред Мъск раздразнението си от продължаващото ограничаване на скоростта. Американският президент отрича да е участвал в решението за забавянето на услугата.

В сряда Рубио заяви пред журналисти, че решенията за достъпа на Украйна до Starlink са в правомощията на SpaceX и Мъск, а не на Белия дом.

Развитието около сателитната система идва на фона на обтегнатите отношения между Киев и Вашингтон. Според Ройтерс напрежението се засили след решението на Тръмп да обяви сделка за закупуване на руски дизел, да се откаже от въвеждането на нови санкции срещу Москва и да призове Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Той също така насърчи украинците да заменят Зеленски.

В четвъртък Русия нанесе удари с балистични ракети по Киев, а Украйна изпрати стотици дронове към Москва. Двете страни продължиха взаимните си атаки въпреки усилията на САЩ за прекратяване на войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

Тръмп обеща да сложи край на конфликта след встъпването си в длъжност, но постигането на тази цел остава трудно.