Изтребители F-16 прехванаха самолет по време на митинг на Тръмп в САЩ

Американски изтребители F-16 прехванаха граждански самолет, навлязъл в забранено за полети въздушно пространство над град Клемсън, щата Южна Каролина. Инцидентът е станал в сряда, докато президентът Доналд Тръмп участвал в предизборен митинг, съобщава CBS News.

Според Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) изтребителите са били вдигнати във въздуха малко след 17:30 часа местно време, след като самолетът нарушил временните ограничения за полети в района.

Военните са прехванали машината и са я съпроводили до близко летище, където тя се е приземила безопасно.

От NORAD предупредиха, че пилотите, които нарушават подобни ограничения, могат да бъдат посрещнати от федералните власти след кацането и да понесат съответната отговорност.

Временните забрани за полети се въвеждат от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), включително при посещения на високопоставени държавни представители, големи обществени събития или неблагоприятни метеорологични условия.

По време на инцидента Доналд Тръмп се намирал в спортната зала "T. Ed Garrison Arena" в Клемсън, където участвал в митинг в подкрепа на републиканския кандидат за Сената Дарлин Греъм.

Към момента няма информация за пострадали или за причините, поради които гражданският самолет е навлязъл в ограниченото въздушно пространство.