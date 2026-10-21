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САЩ са отменили 300 000 визи при втория мандат на Доналд Тръмп

САЩ са отменили 300 000 визи при втория мандат на Доналд Тръмп
Pixabay

Администрацията посочи няколко основания за отнемане на визи, включително престъпни деяния, нарушения на визовите условия, имиграционни измами и заплахи за обществената безопасност или националната сигурност

Съединените щати са отменили над 300 000 визи откакто президентът Доналд Тръмп се завърна в офиса през януари 2025 г., обяви Държавният департамент.

Последната цифра представлява рязко увеличение спрямо над 175 000 отменени визи, докладвани през август, и прага от 250 000, оповестен в края на септември. Администрацията твърди, че е анулирала визи с по-бързи темпове от всяко предишно правителство на САЩ.

Мора Намдар, помощник-държавен секретар по консулските въпроси, обяви цифрата в платформата X, като предупреди притежателите на визи, че могат да загубят правото си да пътуват до Съединените щати, ако нарушават закона. "Над 300 000 отменени визи и бройката продължава да расте. Нашето послание към притежателите на визи е просто: спазвайте законите ни или изгубете привилегията да пътувате до Съединените щати", написа Намдар.

Тя също така сподели публикация на Белия дом, в която се заявява, че администрацията на Тръмп е отменила визи по-бързо от всяка друга администрация в историята на САЩ. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот защити политиката, заявявайки, че анулиранията са насочени към чуждестранни граждани, участващи в незаконни дейности, измами или поведение, считано за заплаха за националната сигурност.

Администрацията посочи няколко основания за отнемане на визи, включително престъпни деяния, нарушения на визовите условия, имиграционни измами и заплахи за обществената безопасност или националната сигурност.

Според данни, публикувани от Белия дом във вторник, общият брой включва най-малко 4 000 случая, свързани с туризъм на бременни (birth tourism), и 6 000 случая, засягащи чуждестранни студенти, които са извършили престъпления или са имали връзки с тероризъм.

Администрацията също така съобщи, че над 700 визи, притежавани от китайски граждани, са били отменени от нейната Работна група за предотвратяване на туризма на бременни откакто инициативата стартира през август. Държавният департамент не е публикувал подробна разбивка на над 300 000 анулирания по националност или визова категория.

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