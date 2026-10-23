Командирът на ВВС: Засиленото патрулиране над Черно море ще продължи, докато е необходимо

Засиленото патрулиране над Черно море е превантивна мярка заради развитието на войната на север от България и ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Това заяви командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев в предаването "Денят започва".

По думите му България разполага с подготвени пилоти и самолети за изпълнение на поставените задачи, но съществуват ограничения в радарното покритие, особено при откриването на нисколетящи обекти.

Русев обясни, че засиленото наблюдение има за цел да намали риска от инциденти, подобни на тези, които се случват в районите на север от страната.

"Вие, медиите, сте тези, които ни информирате постоянно какво се случва на север от нас и всички виждаме, че ситуацията не е никак лека. Загиват хора. Българското небе е защитено, но ние трябва да вземем все пак някакви превантивни мерки, за да не допуснем нещо подобно да се случи надолу на юг към България, към нашето море и в нашето въздушно пространство."

Командирът на ВВС подчерта, че засилените полети са част от координирани действия на различни формирования в армията, а не самостоятелна инициатива на авиацията.

"Мерките, които взехме, са превантивни. Летят нашите самолети. Всеки самолет, всеки изтребител, всеки щурмови самолет може по различен начин да въздейства на определен обект. Затова предприехме това нещо и това не е инцидентно действие само на Военновъздушните сили. Това са съгласувани действия, обмислени действия на различните видове въоръжени сили. Ние работим заедно, ние си взаимодействаме, така че и Сухопътните войски са включени в това нещо, и Военноморските сили, и Специалните сили. Всеки има своя задача, всеки я изпълнява, но гоним един и същ резултат, една и съща цел."

На въпрос колко дълго армията може да поддържа засиленото патрулиране Русев заяви, че разполага с необходимите самолети и пилоти.

"Ще го поддържаме дотогава, докато е необходимо. Имаме достатъчно самолети за това нещо, с ресурс, имаме пилоти, така че това е нашата работа. Щом се налага, изпълняваме тази задача, докогато трябва."

Освен самолетите във въздуха страната е разположила допълнителни системи за наблюдение и въздействие. Информация за въздушната обстановка постъпва и от съседни държави, посочи Русев.

"Така че сме в постоянен контакт и имаме пълната картина какво се случва във въздушното пространство. Не само над България, а и над Балканския полуостров и във водите на Черно море."

Той уточни, че задачата на изтребителите не се ограничава до наблюдение на въздушното пространство, а включва и готовност за реакция при необходимост. Координацията между самолетите, радарите и зенитно-ракетните комплекси във ВВС се осъществява чрез общата система за управление. С останалите видове въоръжени сили също има изградени канали за комуникация.

Русев изтъкна значението както на наличната техника, така и на подготовката на хората, които работят с нея.

"Важно е с каква техника разполагаме и да умеем да я експлоатираме. Също така да имаме подготвени хора, които да оперират с тези техники."

Той увери, че ВВС разполагат с обучени специалисти и изброи самолетите, които могат да бъдат използвани за охрана на въздушното пространство и при необходимост за въздействие върху определени обекти.

"Имаме подготвени хора. Казвам го съвсем отговорно. Техниката, с която разполагаме, всички я знаят. По отношение на авиацията - МиГ-29, F-16, Су-25, L-39. Това са самолетите, които могат да бъдат използвани за бойно използване и да участват в охраната на въздушното пространство. И за въздействие, ако е необходимо."

По отношение на радарното покритие Русев призна, че използваните в момента системи са на повече от 30 години. По думите му те се поддържат в добро състояние, а информацията от тях се допълва с данни от съюзници и съседни държави.

България вече има подписан договор за придобиване на нови радари, като първата система се очаква да пристигне в страната в рамките на около година и половина. Паралелно с това се работи и по придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси.

"Но с новите радари, които ще придобием, тук на момента да кажа, че им е подписан договор вече за нови радари, до една година и половина първият радар ще бъде в България. Също така е въпрос на време да бъде подписан договор за новите зенитно-ракетни комплекси. Тоест работи се активно от Военновъздушните сили, щаба по отбраната, Министерството на отбраната. Не сме спрели."

Попитан дали радарите могат да засичат нисколетящи дронове и реактивни безпилотни апарати от типа "Геран", Русев обясни, че това зависи от височината, на която се движат обектите. Той добави, че военните регистрират и други обекти, за които не съобщават публично.

"Зависи от височината на целта, със сигурност на радара може да се види тази цел. Ние виждаме доста неща, за които не обявяваме, защото не е необходимо да плашим хората и не си заслужава да бъдат плашени за това нещо. Но нашата работа е да наблюдаваме въздушното пространство и ако се наложи, да действаме."

В края на разговора генерал-майор Русев коментира и присъствието на съюзническия самолет "Посейдон" в България. Той заяви, че машината ще остане за продължителен период, за да изпълнява възложените ѝ задачи, като уточни, че тя не е единственото средство на съюзниците, което подпомага българските военни.