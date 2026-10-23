„Доверете се на българското“ събира родни производители в София

От днес до 1 ноември зад пилоните на Националния дворец на културата (НДК) в София ще се проведе 24-ото издание на търговското изложение „Доверете се на българското“, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата, която организира форума.

В изложението участват единствено български фирми производители, които предлагат разнообразни родни продукти - облекло, трикотажни изделия, обувки, чанти, козметика, мед, месни изделия и други стоки.

Всеки ден от 10:00 до 19:30 ч. посетителите ще могат да купуват стоки от малки български фирми, които представят своите изделия единствено на подобни форуми.

От Българската търговско-промишлена палата подчертават, че подпомагат популяризирането сред гражданите на българския малък и занаятчийски бизнес, изправен днес пред сериозна конкуренция от вносните стоки.