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Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители
БТА

Над 90 производители и занаятчии участват в двудневния празник, посветен на българските традиции и подкрепата за родното производство

С топовен гръм, гайди и кукерски танци беше открито 11-ото издание на Националния фестивал на ореха в казанлъшкото село Голямо Дряново. Събитието се провежда на 17 и 18 октомври и събира земеделски производители, занаятчии, музиканти и фолклорни състави.

Над 90 производители и занаятчии представят своята продукция и ръчно изработени изделия през двата фестивални дни.

Официалното откриване започна с традиционен топовен гръм, последван от изпълнения на гайди. Местни кукери представиха обреден танц за прогонване на злите сили под звуците на десетки чанове.

Сред гостите на събитието беше министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който подчерта значението на подобни инициативи за съхраняването на живота в българските села.

"Това, което се случва тук, е най-хубавото. То показва, че все още имаме живи села, живи селски райони, производители и занаятчии", заяви министърът.

По думите му фестивалът се е разраснал значително през последните три години. Абровски изрази надежда традицията да продължи и през следващото десетилетие.

Кметът на Голямо Дряново Мариана Георгиева определи празника като среща с българските корени, памет и традиции.

Тя сравни ореховото дърво с българина - здраво свързан с родната земя, но с поглед към бъдещето. Според нея отглеждането на орехи е символ на приемствеността между поколенията.

По време на откриването земеделският производител Георги Василев, който е основен спонсор на събитието, подари на министър Абровски символичен златен орех, поставен върху основа от орехово дърво.

Празничната програма продължи с изпълнения на народната певица Виктория Николова, Ансамбъл "Искра", Клуб за народни танци "Тракийци" и Гайдарски състав "Каба гайди".

Посетителите имаха възможност да опитат и разнообразни ястия и сладкиши с орехи, представени в рамките на благотворителна кулинарна изложба.

На 18 октомври фестивалът продължава с участието на Нина Иванова, Виктория Николова и формация "Струилица". Предвидени са хора, ръченици и фолклорни надигравания, в които могат да се включат и гостите.

Тазгодишното издание има и специална кауза - подкрепа за българските производители на орехи, лешници и бадеми.

Организаторите от кметство Голямо Дряново, Народно читалище "Зора-1902" и земеделският производител Георги Василев призоваха посетителите да избират български продукти и да подкрепят труда на местните стопани.

Фестивалът се утвърждава като ежегодна среща на земеделските производители, занаятчиите и любителите на българския фолклор, обединени от желанието да съхраняват традициите и живота в малките населени места.

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