Агресия срещу полицаи в Казанлък: Мъж е задържан след заплахи и съпротива

36-годишен мъж е задържан в Казанлък след агресивно поведение спрямо полицейски служители. Инцидентът е станал малко след полунощ на 12 октомври, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Около 00:30 часа мъжът започнал да отправя обиди и заплахи към служителите на реда. По данни на полицията той оказал съпротива и направил опит да удари с ръка един от униформените.

След случилото се 36-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

Срещу него е образувано бързо производство по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за хулигански действия, съпроводени със съпротива срещу орган на властта.

От полицията не съобщават какво е предизвикало агресивното поведение на мъжа, нито дали при инцидента има пострадали служители.

Работата по случая продължава.