Шест авиомедицински мисии за седмица, сигналите на телефон 112 са нараснали с 10,7%

Шест авиомедицински мисии са изпълнени в България между 16 и 23 октомври, като чрез тях пациенти в тежко състояние са получили достъп до високоспециализирано лечение. Това съобщиха от дирекция "Национална система 112" към Министерството на вътрешните работи (МВР).

През същия период на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 31 328 обаждания. Броят им е с 10,7% по-висок спрямо същия период на миналата година. От всички сигнали 13 567 са насочени към центровете за спешна медицинска помощ.

За периода са регистрирани 2006 сигнала за пътнотранспортни произшествия и 1002 за пожари. Подадени са още пет сигнала за бедствия, 285 за аварии, шест за битови и промишлени инциденти и три за опасни вещества.

На телефон 112 са постъпили и 7528 сигнала за престъпления против личността и 898 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 21 сигнала, а за изгубени или бедстващи хора - 312. Пет са сигналите за нелегални мигранти и бежанци.

Към общините за предприемане на действия са препратени 5670 сигнала.

През отчетния период са обработени осем трансгранични обаждания, изискващи съдействие от полицията, пожарната и спешната медицинска помощ във Франция, Чехия, Нидерландия, Гърция и Германия.

На 17 октомври системата е получила автоматично съобщение от iPhone с координати на автомагистрала "Хемус", в участъка между тунелите "Витиня" и "Топли дол". В отговор са активирани спасителни екипи. Впоследствие са подадени и няколко сигнала за заледен участък и верижно пътнотранспортно произшествие.

На 22 октомври е получен автоматичен сигнал от смарт часовник, указващ необходимост от спешна медицинска помощ. Малко след това е подаден и сигнал за човек в безпомощно състояние, който е транспортиран до лечебно заведение.

За сравнение, между 9 и 16 октомври на телефон 112 са регистрирани 34 469 регламентирани повиквания, а авиомедицинските мисии са били девет, според по-ранна информация на БТА. Така през последния отчетен период броят на повикванията е по-нисък, но авиомедицинските мисии също са намалели.