Украински войник оцелява месеци сам на фронта, след като ампутира крака си

Украинският военнослужещ Константин Власенко прекарва месеци в укритие сред руините на бомбардирано училище, тежко ранен и без възможност да се придвижва самостоятелно. За да оцелее, той стига до крайно решение - сам ампутира тежко увредения си крак. След близо осем месеца в изолация е евакуиран с помощта на тежкотоварен безпилотен летателен апарат, който го пренася на около 15 километра до безопасна позиция, съобщава Ройтерс.

Власенко, на 49 години, губи левия си крак при руска атака с дрон през февруари. При същия удар десният му крак е счупен и сериозно увреден, което го лишава от възможността да пълзи. Няколко месеца по-късно, след като разбира, че няма друг начин да се спаси, той използва нож, за да отстрани ранения крайник, а след това поставя турникет, за да спре кръвотечението.

На 4 октомври украинските военни успяват да го изведат от опасната зона. Спасителната операция е извършена с голям дрон с шест ротора, който повдига ранения войник и го пренася по въздух. По думите на украински командири това е първата известна операция от подобен тип за евакуация на военнослужещ в рамките на конфликта.

„Вече се бях погребал“, разказва Власенко пред Ройтерс от болничното си легло в Харков. „Знаех, че нямаше никаква надежда.“

Историята му е потвърдена от украинските военни и от видеозаписи, направени с камерата на спасителния дрон. Ройтерс обаче уточнява, че не е успяла да провери независимо всички подробности от разказа на войника.

Месеци в изолация под развалините на училище

Власенко служи в 30-а механизирана бригада, разположена в Харковска област. През май предходната година е изпратен на фронтова позиция, където се присъединява към свой боен другар с позивна Баски.

Двамата прекарват дълго време в тесен блиндаж, като снабдяването им се осъществява с дронове. Сред доставките имало храна и други необходими вещи, а за рождения ден на Власенко дори били изпратени шоколад и скъпи цигари.

Когато през есента се подготвя ротация на военнослужещите, опитите за смяна на екипа се оказват трагични. Двама войници, изпратени към позицията им, са убити по пътя. Други двама, които тръгват да приберат телата им, също загиват.

„Тогава си спомням, че осъзнах, че това определено ще бъде повратна точка. Че никой вече няма да може да излезе“, казва Власенко.

След около десет месеца на позицията двамата с Баски са принудени да я напуснат в средата на февруари, когато окопът им се наводнява. Те се преместват в разрушена училищна сграда, но скоро са забелязани от руски разузнавателен дрон, докато излизат да вземат оставени от другари провизии.

Последвалата атака убива Баски на рождения му ден. Власенко е тежко ранен, като левият му крак е разкъсан от взрива, а десният е увреден при падането.

Той намира убежище в малка кухина под метален котел, използван някога за отопление на училището. Пространството е едва около 80 на 60 сантиметра и се превръща в единственото му укритие.

Раната на левия му крак постепенно се инфектира и тъканите започват да загниват. Десният му подбедрен участък също е тежко увреден, като счупената кост стърчи през раната. В крайна сметка войникът решава сам да ампутира стъпалото си.

„Трябваше да го ампутирам, защото просто се влачеше след мен“, разказва той пред Ройтерс.

Евакуацията с дрон се оказва единствената възможност

Докато Власенко остава в укритието, командирите му търсят начин да го изведат. Според офицер с позивна Алекс, участвал в планирането на операцията, евакуацията с пикапи или бронирани машини е била почти невъзможна заради постоянната заплаха от руски дронове.

Украинските части вече използват безпилотни наземни машини на колела или вериги за доставки и евакуация, но и този вариант се оказва опасен. Две машини, изпратени към позицията на Власенко, са унищожени от руски дронове.

Решението идва, след като военните научават за нов тежкотоварен безпилотен апарат на украинския производител Gurzuf Defence. Машината разполага с шест вертикални ротора и може да пренася товар до 90 килограма на разстояние до 25 километра.

Власенко е тежал около 70 килограма след продължителния престой на фронта, което позволява да бъде транспортиран с дрона до позиция на около 15 километра от укритието му.

Операцията обаче крие сериозни рискове. Големите украински дронове могат да станат мишена на по-малки руски апарати от типа FPV, управлявани дистанционно чрез видеокамера, която предава картина в реално време.

15 километра до спасението

В началото на октомври Власенко получава поредната доставка с провизии. Този път сред тях има специален колан и телефон с видеоуказания за предстоящата евакуация.

Войникът разбира, че му предстои рискована операция, но приема възможността като най-добрия си шанс да напусне укритието жив.

На 4 октомври пристига тежкотоварният дрон. Власенко се закрепва към карабинер, свързан с лебедка на апарата, и е издигнат на височина около 70 метра. Така той е пренесен по въздух до безопасна позиция, далеч от непосредствената опасност на фронтовата линия.

Случаят показва колко силно безпилотните технологии променят съвременната война в Украйна. Дроновете се използват не само за разузнаване и атаки, но и за снабдяване на изолирани позиции и евакуация на ранени военнослужещи.

В условията на постоянна заплаха от въздушни удари придвижването по земя често е прекалено опасно. За Власенко именно технологията, която прави фронта толкова смъртоносен, се оказва и средството, което му дава шанс да оцелее.