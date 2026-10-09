Новини
Търси
Подкаст
Общество

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица
БТА

Регистрираните повиквания към 112 за периода са общо 35 534

От 2 до 9 октомври бяха изпълнени 11 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

Регистрираните повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112 за периода са общо 35 534. От тях 13 558 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрираните сигнали за транспортни произшествия са 2270, за пожари – 3647, за аварии – 244, за бедствия – 10, битови и промишлени инциденти – 10 и 3 сигнала за опасни вещества.

Постъпили са 7848 сигнала за престъпления против личността и 1031 за престъпления против собствеността. В отчетният период 25 сигнала са подадени за рисково шофиране и гонки.

Подадените сигнали за изгубени или бедстващи хора са 276, а за нелегални мигранти/бежанци – 9. Към общините за реакция са изпратени 5980 сигнала. 

За отчетения период са отработени 11 трансгранични обаждания с необходимост от съдействие на полиция, пожарна и спешна медицинска помощ за Хърватия, Нидерландия, Германия и за домашно насилие над българска гражданка в Гент, Белгия.

В края на септември от системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха - HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) съобщиха, че от създаването на системата през 2024 г. досега са извършени 370 мисии.

 

 

Още по темата

Над 37 000 повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 37 000 повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 43 000 сигнала на тел. 112 през изминалата седмица

Над 43 000 сигнала на тел. 112 през изминалата седмица

Десетки сигнали до 112 заради бурята в София: Гръмнал е трафопост

Десетки сигнали до 112 заради бурята в София: Гръмнал е трафопост

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември

Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември

Катастрофата с четири жертви - загиналите са на 18, 20 и 21 години

Катастрофата с четири жертви - загиналите са на 18, 20 и 21 години

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 11 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 13 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 21 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 24 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 33 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 41 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 53 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица