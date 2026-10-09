11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

От 2 до 9 октомври бяха изпълнени 11 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

Регистрираните повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112 за периода са общо 35 534. От тях 13 558 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрираните сигнали за транспортни произшествия са 2270, за пожари – 3647, за аварии – 244, за бедствия – 10, битови и промишлени инциденти – 10 и 3 сигнала за опасни вещества.

Постъпили са 7848 сигнала за престъпления против личността и 1031 за престъпления против собствеността. В отчетният период 25 сигнала са подадени за рисково шофиране и гонки.

Подадените сигнали за изгубени или бедстващи хора са 276, а за нелегални мигранти/бежанци – 9. Към общините за реакция са изпратени 5980 сигнала.

За отчетения период са отработени 11 трансгранични обаждания с необходимост от съдействие на полиция, пожарна и спешна медицинска помощ за Хърватия, Нидерландия, Германия и за домашно насилие над българска гражданка в Гент, Белгия.

В края на септември от системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха - HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) съобщиха, че от създаването на системата през 2024 г. досега са извършени 370 мисии.