Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула
Аугусто Кури застана зад десния кандидат преди решаващия вот на 25 октомври
Бразилският сенатор Флавио Болсонаро получи подкрепата на писателя и психиатър Аугусто Кури за втория тур на президентските избори срещу действащия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс.
Болсонаро публикува в социалните мрежи видео, в което Кури обявява подкрепата си за него. По-рано местни медии също съобщиха за решението на кандидата, който остана трети на първия тур.
Кури, представител на партия "Напред", получи 2,89% от действителните гласове. По време на кампанията той избягваше да се определя ясно като ляв или десен и използваше мотото "Концентриране върху важното".
Подкрепа за Болсонаро вече обяви и Роналдо Каядо, който също беше сред първите петима кандидати на първия тур. Ренан Сантос от своя страна заяви, че няма да застане зад нито един от двамата участници в балотажа.
Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, завърши първия тур на първо място с 47,03% от действителните гласове. Лула получи 45,16%.