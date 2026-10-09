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Лейбъристите запазиха мястото на Киър Стармър в британския парламент

Лейбъристите запазиха мястото на Киър Стармър в британския парламент
АП/БТА

Сагал Абди-Уали спечели частичните избори в Холбърн и Сейнт Панкрас с 12 292 гласа срещу 8 928 за лидера на Зелената партия Зак Полански

Лейбъристката партия спечели частичните избори за парламентарното място в Холбърн и Сейнт Панкрас, освободено от бившия британски премиер и лидер на партията Киър Стармър.

Кандидатката на лейбъристите Сагал Абди-Уали, която оглавява местния съвет, получи 12 292 гласа. Лидерът и кандидат на Зелената партия Зак Полански остана втори с 8 928 гласа.

Победата е важна за настоящия британски премиер и лидер на лейбъристите Анди Бърнам, който се опитва да възстанови подкрепата за партията сред традиционните ѝ избиратели в големите градове след трудния период при управлението на Стармър.

Изборите бяха разглеждани като сериозен тест за позициите на Зелената партия, която през последните месеци привличаше част от левите избиратели, разочаровани от лейбъристите.

След победата Абди-Уали благодари на Стармър и заяви, че възнамерява да работи с Бърнам по въпроси като жилищната политика.

"Имаме отговорността да защитим постигнатото и да го предадем нататък", заяви тя след обявяването на резултатите.

Абди-Уали добави, че по време на кампанията лейбъристите са заложили на послание за надежда и сега трябва да изпълнят поетите обещания.

Холбърн и Сейнт Панкрас традиционно е силен район за Лейбъристката партия, а резултатът позволява на управляващите да запазят мястото преди следващите национални избори, които се очакват през 2029 г.

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