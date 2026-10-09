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Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки
Pixabay

22-годишен и 24-годишен водач са санкционирани с по 1533,88 евро, а автомобилите им са спрени от движение за три месеца

Нерегламентирано състезание между BMW и Mercedes по улиците на Шумен завърши с тежки санкции за двама млади шофьори. Водачите са глобени с по 1533,88 евро, а свидетелствата им за управление са отнети за срок от една година, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за опасното шофиране е получен около 2:00 часа през нощта на 9 октомври. Граждани съобщили за два автомобила, които многократно преминавали едновременно по пътния участък между „Хиподрума“ и „Пети километър“.

Към мястото незабавно били насочени полицейски екипи. Униформените забелязали BMW и Mercedes с британска регистрация, движещи се успоредно с висока скорост.

Заради риска шофьорите да изгубят контрол над автомобилите при внезапно подаване на светлинен и звуков сигнал, полицаите решили да не ги спират непосредствено на мястото на гонката.

Вместо това проверката била извършена от втори екип на охранителна полиция на улица „Софийско шосе“.

Зад воланите били установени двама мъже на 22 и 24 години от Шумен, които представили британски свидетелства за управление.

На двамата са съставени актове за участие в нерегламентирано състезание по път, отворен за обществено ползване.

Всеки от шофьорите е санкциониран с глоба от 1533,88 евро и лишаване от право да управлява автомобил за една година. Общият размер на наложените глоби надхвърля 3000 евро.

Допълнително на двата автомобила е наложена принудителна административна мярка, с която са спрени от движение за три месеца.

Информацията беше потвърдена от говорителя на полицията в Шумен Ася Йорданова.

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