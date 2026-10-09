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Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ
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Надяваме се да бъдат предприети съответните мерки, посочи Петкова

В рамките на вчерашния ден ние отправихме официален сигнал до ЕК. Този сигнал е свързан с възложения от Народното събрание на Сметната палата извънреден одит на Агенция пътната инфраструктура (АПИ). 

Това заяви днес депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова.

"Преди близо месец споделихме информация, че в рамките на този извънреден одит на АПИ се извършват определени манипулации, свързани с данните и с наличните документи. Това, което ни стана известно е, че след устните указания на министерство на финансите в АПИ се изготвят сертификати, документи за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г., но се създават документи и сертификати, на база на които тези дейности се прехвърлят в изтеклата бюджетна 2025 г., а те трябва да бъдат осчетоводени за 2026 г."

Целта на това мероприятие е да се увеличи неправомерно дефицитът за изтеклата 2025 г. и да се намали "скандалният" бюджетен дефицит от 5,7 процента от БВП на страната 2026 г., посочи Петкова.

Тя добави, че с тази информация се е оказало, че министър Шишков разполага още преди проекта за доклад на одита на АПИ да е факт.

"Сега разбираме, че проектът на доклад за одит на АПИ вече е факт и от този доклад стават ясни няколко неща. Той е връчен както на сегашното ръководство на АПИ, така и на всички бивши ръководители на АПИ, чиято дейност е била обект на контрол".

"Разбираме от тази информация, че от доклада на Сметната палата става ясно, че митът на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени, няма приети от Управителния съвет и установени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати, т.е. практиката потвърждава нашата тези и информацията, която получихме за манипулиране на данни".

"Така че ние в рамките на вчерашния ден сигнализирахме Европейската комисия, надяваме се да бъдат предприети съответните мерки. Няма как в името на едни тясно партийни цели да се жертва авторитетът на страната и на нашите национални и европейски институции само за това едни хора да могат да постигнат своите тясно партийни цели и да могат да оправдят целите си от предизборната кампания за тежко наследство, за фактури в чекмеджета и т н.", каза Петкова.

"Информирали сме комисията и най-важното е, че такива фактури няма, няма и утвърдени сертификати от АПИ (от управителния съвет)", подчерта тя.

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