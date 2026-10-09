Мощно наводнение в Чили отнесе автомобили и автобуси по улиците на Сантяго

Мощно наводнение причини сериозни разрушения в чилийската столица Сантяго, след като проливни дъждове предизвикаха внезапно прииждане на вода, кал и камъни по улиците на града. Стихията отнесе автомобили и автобуси на градския транспорт, наводни жилищни сгради и лечебни заведения и наложи спешна намеса на спасителните служби.

Най-тежко засегнат е районът Лас Кондес, където мощните водни потоци превърнаха улиците в реки. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват автомобили, повлечени от придошлата вода, както и автобус с пътници, попаднал в капана на стихията.

Наводненията нанесоха щети и на здравни заведения, като вода и кал проникнаха в помещения за медицинско обслужване. Спасителни екипи оказват помощ на блокирани жители и проверяват превозните средства, засегнати от бедствието.

По информация на местните власти най-малко шестима души са пострадали, сред които и едногодишно дете. Към момента няма потвърдени данни за загинали вследствие на внезапното наводнение от 8 октомври.

Президентът на Чили Хосе Антонио Каст обяви бедствено положение в района Лас Кондес, за да бъдат мобилизирани допълнителни ресурси за справяне с последствията от стихията.

Според службите за управление на бедствията интензивните валежи са активирали планински дерета, които обикновено остават сухи, но при силни дъждове могат бързо да се превърнат в опасни водни потоци. Властите продължават да следят обстановката заради риска от нови наводнения и свлачища.