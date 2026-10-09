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Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември

Директният влак Русе - Пловдив остава и след 13 декември
БТА

Маршрутът ще се обслужва от "Ивкони Експрес", а пътниците няма да се налага да сменят влака в Горна Оряховица

Директната железопътна връзка между Русе и Пловдив ще бъде запазена и след влизането в сила на новия график на 13 декември 2026 г., съобщиха от Министерството на транспорта.

Маршрутът ще се обслужва от частния оператор "Ивкони Експрес", а пътниците ще могат да пътуват с една и съща композиция без прекачване в Горна Оряховица.

Уточнението идва след сигнали от граждани и петиция за запазване на връзката. По инициатива на транспортния министър Георги Пеев е проведена спешна среща с участието на Железопътна администрация, НКЖИ, БДЖ, "Ивкони Експрес" и Община Русе.

По новата схема влакът от Русе ще тръгва в 4:30 часа вместо в 4:40 часа и ще продължава директно до Пловдив. В Горна Оряховица ще има 10-минутен престой, но без смяна на влака.

По-голяма промяна има в обратната посока. Влакът от Пловдив ще тръгва в 13:15 часа вместо в 16:05 часа и ще пристига в Русе в 20:20 часа вместо в 23:12 часа.

Предвидени са и допълнителни спирки между Горна Оряховица и Русе, които според транспортното министерство трябва да улеснят хората, пътуващи ежедневно за работа и обучение.

Напрежението около линията възникна, след като в публикуваната през септември работна версия на разписанието направленията Русе - Горна Оряховица и маршрутите на юг бяха показани отделно. Това породи опасения, че директният влак може да отпадне.

От 13 декември "Ивкони Експрес" ще поеме обслужването на Северния и Южния регион, докато БДЖ ще запази Западния регион.

От транспортното министерство уточняват още, че влаковете през Павликени няма да бъдат спирани или съкращавани и ще продължат да се движат.

Проектът на новия график остава в процедура по обществено обсъждане, като предложения и становища могат да бъдат изпращани до края на октомври.

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