Бразилия гласува: Лула да Силва и Флавио Болсонаро в оспорвана битка за властта

Бразилците гласуват на първия тур на оспорвани президентски избори, белязани от корупционни скандали, икономическа тревога и обвинения в чуждестранна намеса, предава Ройтерс.

Левият президент Луис Инасио Лула да Силва (80 г.) се бори за четвърти мандат, а опонентът му сенатор Флавио Болсонаро (45 г.) се опитва да върне на власт дясното движение на баща си – бившия държавен глава Жаир Болсонаро. Анкетите показват пълно изравняване на силите, като при липса на мнозинство от 50% двамата ще се изправят на балотаж на 25 октомври.

Администрацията на Доналд Тръмп наложи тежки мита над Бразилия, които Лула определи като опит за влияние върху вота. Съюзниците на настоящия президент предупреждават, че САЩ може да не признаят резултатите при негова победа.

Същевременно Флавио Болсонаро, който обещава по-тесни връзки с Вашингтон, се ангажира да издейства амнистия за баща си, излежаващ 27-годишна присъда за опит за преврат през 2022 г. САЩ отхвърлят обвиненията в намеса, но залогът за Белия дом е огромен – включително достъпът до критичните минерални резерви на Бразилия, необходими за намаляване на зависимостта от Китай.

На заден план остават сериозните икономически проблеми на страната. Въпреки спада в безработицата, избирателите се борят с високите разходи за живот, а публичният дълг надхвърли 82% от БВП. Икономисти отбелязват, че Лула ще запази държавно-ориентирания модел със скромни ограничения, докато Болсонаро би предложил пазарни реформи, съкращения и приватизация.

Политическият дебат обаче е напълно засенчен от мащабен корупционен скандал около фалиралата Banco Master. Разследването за многомилиардни измами доведе до ареста на банкера Даниел Воркаро и освети връзките му с политическия елит. Самият Флавио Болсонаро е разследван за пране на пари по случая, а разкритията за контакти на банкера с ключови съдии вкараха Върховния съд в дълбока криза. Паралелно с това избирателите ще определят и новия състав на Конгреса, който придоби огромна власт в страната през последните години.