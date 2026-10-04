Новини
Търси
Подкаст
Свят

Бразилия гласува: Лула да Силва и Флавио Болсонаро в оспорвана битка за властта

Бразилия гласува: Лула да Силва и Флавио Болсонаро в оспорвана битка за властта
АП/БТА

Въпреки спада в безработицата, избирателите се борят с високите разходи за живот, а публичният дълг надхвърли 82% от БВП

Бразилците гласуват на първия тур на оспорвани президентски избори, белязани от корупционни скандали, икономическа тревога и обвинения в чуждестранна намеса, предава Ройтерс.

Левият президент Луис Инасио Лула да Силва (80 г.) се бори за четвърти мандат, а опонентът му сенатор Флавио Болсонаро (45 г.) се опитва да върне на власт дясното движение на баща си – бившия държавен глава Жаир Болсонаро. Анкетите показват пълно изравняване на силите, като при липса на мнозинство от 50% двамата ще се изправят на балотаж на 25 октомври.

Администрацията на Доналд Тръмп наложи тежки мита над Бразилия, които Лула определи като опит за влияние върху вота. Съюзниците на настоящия президент предупреждават, че САЩ може да не признаят резултатите при негова победа.

Същевременно Флавио Болсонаро, който обещава по-тесни връзки с Вашингтон, се ангажира да издейства амнистия за баща си, излежаващ 27-годишна присъда за опит за преврат през 2022 г. САЩ отхвърлят обвиненията в намеса, но залогът за Белия дом е огромен – включително достъпът до критичните минерални резерви на Бразилия, необходими за намаляване на зависимостта от Китай.

На заден план остават сериозните икономически проблеми на страната. Въпреки спада в безработицата, избирателите се борят с високите разходи за живот, а публичният дълг надхвърли 82% от БВП. Икономисти отбелязват, че Лула ще запази държавно-ориентирания модел със скромни ограничения, докато Болсонаро би предложил пазарни реформи, съкращения и приватизация.

Политическият дебат обаче е напълно засенчен от мащабен корупционен скандал около фалиралата Banco Master. Разследването за многомилиардни измами доведе до ареста на банкера Даниел Воркаро и освети връзките му с политическия елит. Самият Флавио Болсонаро е разследван за пране на пари по случая, а разкритията за контакти на банкера с ключови съдии вкараха Върховния съд в дълбока криза. Паралелно с това избирателите ще определят и новия състав на Конгреса, който придоби огромна власт в страната през последните години.

Още по темата

Новата студена война се води със суперкомпютри: Защо Бразилия отказва да избира между Вашингтон и Пекин

Новата студена война се води със суперкомпютри: Защо Бразилия отказва да избира между Вашингтон и Пекин

ЕС и Меркосур активират търговско споразумение след 25 години преговори

ЕС и Меркосур активират търговско споразумение след 25 години преговори

Социология: бразилският президент Лула да Силва набира преднина пред опонента си

Социология: бразилският президент Лула да Силва набира преднина пред опонента си

Рейд в дома на Жаир Болсонаро, полицията търси оръжия

Рейд в дома на Жаир Болсонаро, полицията търси оръжия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

Русия заплаши с нови удари по Киев

Русия заплаши с нови удари по Киев

Стотици гимназии във Франция затварят заради ученическите протести

Стотици гимназии във Франция затварят заради ученическите протести

Канада се готви за немислимото: Как би изглеждала война със САЩ

Канада се готви за немислимото: Как би изглеждала война със САЩ

ОАЕ предупредили Израел за пътниците на полета на Flydubai

ОАЕ предупредили Израел за пътниците на полета на Flydubai

Водещи

Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско

Втори моторист загина за деня, този път софиянец в Банско

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

  • Преди 10 минути
Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

  • Преди 16 минути
Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

Правителството в Йемен започна мащабна офанзива срещу хутите

  • Преди 18 минути
Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб

Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб

  • Преди 29 минути
От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

  • Преди 38 минути
Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

Велислава Петрова с работно посещение в Нидерландия

  • Преди 43 минути
Русия заплаши с нови удари по Киев

Русия заплаши с нови удари по Киев

  • Преди 45 минути
Акция в София: Четирима дилъри в капана на полицията за ден

Акция в София: Четирима дилъри в капана на полицията за ден

  • Преди 54 минути
Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

  • Преди 1 час
Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

  • Преди 1 час
Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Поредица от земетресения разтърсиха Турция

  • Преди 1 час
Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов

Гледат при закрити врата мярката за неотклонение на арестувания за убийството на Илиян Филипов

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Опозицията в РСМ скочи на Мицкоски: Български паспорти, фирми и блокиран път към ЕС

Опозицията в РСМ скочи на Мицкоски: Български паспорти, фирми и блокиран път към ЕС

  • Преди 2 часа