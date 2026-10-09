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Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света
БТА

Мениджърът на Арсенал изпревари Симоне Индзаги (Ал Хилал) и Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се изкачи на първо място в класацията на най-високоплатените футболни треньори в света, твърди La Vanguardia. Това стана, след като преди няколко дни удължи договора си с лондонския клуб до 2030 година.

Микел Артета подписа рекорден договор с Арсенал до 2030 година

Според изданието испанският мениджър ще печели приблизително 26 млн. евро годишно. Преди това доходите му бяха приблизително 17,3 млн. евро на сезон. Второто място в класацията е заето от Симоне Индзаги, който взима по 25,7 млн. евро в саудитския Ал-Хилал, а третото е за Диего Симеоне от Атлетико Мадрид с 23,2 млн. евро.

Новият договор на Артета с Арсенал е до 2030 г. Испанецът е начело на лондонския отбор от декември 2019 година и го изведе до титлата в английската Висша лига през сезон 2025/2026, която бе първа за „артилеристите” от 2004 година насам. През същата кампания Арсенал стигна и до втория си финал в Шампионската лига след 2006 година.

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