Българската федерация по баскетбол обяви, че билетите "Арена София" е разпродадена за мача на България от квалификациите за Евробаскет 2029 срещу Дания.

"Трикольорите" ще играят в София след 12-годишно прекъсване, водени от звездите на Олимпиакос Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

Ето какво написаха от федерацията:

„АРЕНА СОФИЯ“ Е РАЗПРОДАДЕНА!

Историческо завръщане! След 12 години пауза мъжкият национален отбор отново ще играе в София – пред пълни трибуни и хиляди българи зад гърба си!

Дрескодът е БЯЛО, ЗЕЛЕНО И ЧЕРВЕНО!

Нека обагрим „Арена София“ в цветовете на България!"