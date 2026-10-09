Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с търговията с акции с право на повече гласове. Вносител на законопроекта е Министерският съвет.

В дневния ред е и законопроект за ратифициране на Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на България за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на страната ни от Споразумението за организацията и дейността на МБИС и от членството в МБИС.

Предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Иван Демерджиев, Велислава Петрова-Чамова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Катя Ивкова, Иван Шишков и Росица Карамфилова-Благова.

Заседанието на Народното събрание започна с декларация на "Демократична България", посветена на донорството и трансплантацията на органи, информира БТА.