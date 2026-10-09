Чавдар Стефанов за ударените кораби: Отговорът се намира на 2000 м. под повърхността на Черно море
Мислите ли, че Турция не е знаела какво пренася този кораб?, запита журналистът
Отговорът за ударените от дронове кораби се намира на 2000 метра под повърхността на Черно море, както и в турската митница, заяви журналистът Чавдар Стефанов пред БНТ.
"Мислите ли, че Турция не е знаела какво пренася този кораб? Аз не съм убеден. Мислите ли, че ако руското разузнаване е узнало какво пренася този кораб - другите партньорски служби не са разбрали?", запита журналистът.
Той уточни, че под партньорски служби визира турските, американските, британските служби.
КСНС трябва да се предшества от заседания на експерти, които точно да преценят какво е станало и да го изнесат, поясни Стефанов, като отбеляза, че изнасянето на информация от този КСНС е "неприемливо".
Той посочи, че на КСНС са се срещнали няколко различни гледни точки, то е продължило пет часа, което е добре.
Много добре е, че беше свикан, добави той.