Чавдар Стефанов за ударените кораби: Отговорът се намира на 2000 м. под повърхността на Черно море

Отговорът за ударените от дронове кораби се намира на 2000 метра под повърхността на Черно море, както и в турската митница, заяви журналистът Чавдар Стефанов пред БНТ.

"Мислите ли, че Турция не е знаела какво пренася този кораб? Аз не съм убеден. Мислите ли, че ако руското разузнаване е узнало какво пренася този кораб - другите партньорски служби не са разбрали?", запита журналистът.

Той уточни, че под партньорски служби визира турските, американските, британските служби.