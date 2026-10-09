Нов шанс за реализация на АМ "Рила"

Има нов шанс за реализацията на автомагистрала "Рила", с която ще бъде осигурен бърз достъп от националната пътна мрежа до ГКПП "Гюешево". Това стана ясно от информацията, според която правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е и АМ "Рила".

По темата говори министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на Международната конференция за Коридор 8 в София, предава actualno.com.

Tова означава, че изграждането на магистрала "Рила" получава нов шанс.

Преди дни регионалният министър Иван Шишков заяви, че магистрала "Рила" е планиран инфраструктурен проект, който има за цел да свърже градовете Ихтиман, Самоков и Дупница.

Тя се определя като изключително важен и възлов проект за Югозападна България, който ще създаде бърза връзка през района на Самоков и ще подобри свързаността между основните транспортни направления в страната.

Според Шшиков започват предпроектни проучвания за трасето, което трябва да мине от Ихтиман, през Самоков до Дупница.