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Нов шанс за реализация на АМ "Рила"

Нов шанс за реализация на АМ "Рила"
АПИ

Така ще бъде осигурен бърз достъп до ГКПП "Гюешево"

Има нов шанс за реализацията на автомагистрала "Рила", с която ще бъде осигурен бърз достъп от националната пътна мрежа до ГКПП "Гюешево". Това стана ясно от информацията, според която правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е и АМ "Рила".

По темата говори министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на Международната конференция за Коридор 8 в София, предава actualno.com.

Tова означава, че изграждането на магистрала "Рила" получава нов шанс.

Преди дни регионалният министър Иван Шишков заяви, че магистрала "Рила" е планиран инфраструктурен проект, който има за цел да свърже градовете Ихтиман, Самоков и Дупница. 

Тя се определя като изключително важен и възлов проект за Югозападна България, който ще създаде бърза връзка през района на Самоков и ще подобри свързаността между основните транспортни направления в страната.

Според Шшиков започват предпроектни проучвания за трасето, което трябва да мине от Ихтиман, през Самоков до Дупница.

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