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Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни

Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни
Снимка: БТА

Снежната покривка над 2500 метра е около 5 сантиметра, а съоръженията в курортите не работят заради профилактика преди зимния сезон

Облачно и мъгливо време, слаб дъжд и температури между 0 и 2 градуса затрудняват условията за туризъм в планините. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части видимостта е намалена заради мъглата, а вятърът е слаб. Над 2500 метра снежната покривка достига около 5 сантиметра. Съоръженията в планинските курорти не работят, тъй като се извършва профилактика преди началото на зимния сезон, уточниха от ПСС.

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) облачността над планините ще остане значителна, като се очакват валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг.

Следобед облачността ще се разкъсва и времето постепенно ще се изяснява до предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър.

Прогнозата предвижда максималните температури да достигнат около 12 градуса на височина 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра.

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